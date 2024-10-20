إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، صناديق الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد أن بدأت في الساعة السابعة صباحاً، إذ انطلقت في إقليم كردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات البرلمان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية الجمعة الماضي،

وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت، في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.