ضربة جوية تطيح بآمر قاطع صلاح الدين بعصابات داعش الملقب بالبازي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن مقتل ما يسمى آمر قاطع صلاح الدين بتنظيم داعش الإرهابي الملقب بـ"البازي"، خلال ضربة جوية عراقية، إذ ذكرت الخلية في بيان لها، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفي عملية تضاف الى العمليات النوعية في سجل الأبطال في قواتنا الأمنية لمطاردة وسحق المجاميع الإرهابية وملاحقة عناصرها أينما كانوا، رصد الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية استمرت عدة أيام متواصلة، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مفرزة إرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأوضحت الخلية، أنه "على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 ضربة موجعة لهذه المفرزة وقتل أربعة من الإرهابيين من بينهم ما يسمى آمر قاطع صلاح الدين المكنى (البازي)، فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية مختلفة".