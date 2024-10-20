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العراق يخطط للاعتماد على المياه السطحية بدلا من الجوفية، بعد تنبؤات بموسم مطري ضعيف


صرّح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاحد، بان الخزين المائي ارتفع بمقدار 10 مليار متر مكعب عن العام الماضي، مؤكدا تأمين الرية الأولى للموسم الزراعي الشتوي، حيث ذكر، إنَّ "التوقعات تُشير إلى أنَّ هطول الأمطار خلال الشتاء الحالي سيكون أقلَّ من نظيره للعام الماضي بنسب محدَّدة".

وبيّن أنَّ "الخزين المائي الاستراتيجي للعام الحالي أفضل من سابقه بمقدار عشرة مليارات متر مكعب"، مبيِّناً أنَّ "وزارته نجحت بتأمين الريَّة الأولى لمحصول الحنطة للموسم الحالي".

وذلك يعني ان الخزين المائي ارتفع الى الضعف، فبينما كان بين 10 و7 مليار متر مكعب، فأنه ارتفع الى بين 17 الى 20 مليار متر مكعب، ما يعني انه ارتفع بنسبة حوالي 100%.

وتوضح الخطة الزراعية لهذا العام، ان ارتفاع الخزين تسبب بارتفاع المساحة المروية بالمياه السطحية الى 2 مليون دونم، ارتفاعا من 1.5 مليون دونم العام المضي، أي انه تم رفع نسبة الاعتماد على المياه السطحية بأكثر من 30%، بالمقابل تم تقليل مساحة الاعتماد على المياه الجوفية من 4 ملايين العام الماضي الى 3 ملايين هذا العام أي تقليل ماسحة الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 25%.

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