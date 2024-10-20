في تصريح ناري ... بافل طالباني : "أدعو جميع الناخبين للذهاب والتصويت لتغيير الوضع في إقليم كردستان، ورسالتنا هي سننهي الحكم الاستبدادي، فلنحقق ذلك

أدلى كل من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بأصواتهما في الدقائق الأولى من افتتاح صناديق الاقتراع للتصويت العام لانتخابات برلمان كردستان السادسة منذ التأسيس.

وقال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بعد الادلاء بصوته: "أدعو جميع الناخبين للذهاب والتصويت لتغيير الوضع في إقليم كردستان، ورسالتنا هي سننهي الحكم الاستبدادي، فلنحقق ذلك".

من جانبه، قال رئيس إقليم كردستان والزعيم في الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني فور الادلاء بصوته ان الفائز الأول بهذه الانتخابات هو شعب إقليم كردستان وكردستان.

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بعد الادلاء بصوته: "نأمل أن يصوت الشعب ويعاقب تلك الأطراف التي تحاول التلاعب بمصير كردستان".

وتشهد انتخابات كردستان هذه، استقطابات شديدة ولاسيما بين الطرفين الحاكمين في الإقليم، بعد سنوات من الاحتقان والاختناقات السياسية التي انسحبت من الإقليم الى بغداد وكركوك ونينوى، التي أصبحت ساحات للنزاع وكسر الارادات بين البارتي واليكتي منذ اخر انتخابات أجريت عام 2018 وحتى الان.