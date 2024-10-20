توافد ضعيف مقارنة بالتصويت الخاص

بدأ المواطنون في منطقة عينكاوا في أربيل، بالتوجه الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لسادس انتخابات لإقليم كردستان منذ تأسيسه.

و أكد مصدر صحفي ان الاقبال اليوم في التصويت العام ضعيف نسبيا مقارنة بنسبة الاقبال في التصويت الخاص والذي حدث اول الامس الجمعة.

وافتتحت المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت العام لانتخابات إقليم كردستان في الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد، وتستمر حتى السادسة مساءً، حيث يحق لحوالي مليوني شخص التصويت.