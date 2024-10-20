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انطلاق الاقتراع العام لانتخابات برلمان كردستان


انطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

وقال مصدر صحفي، إن مراكز الاقتراع العام فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمان كردستان في جميع محافظات الإقليم.

 وكانت مراكز الاقتراع فتحت ابوابها، أول أمس الجمعة، أمام التصويت الخاص لانتخابات برلمان الإقليم.

 ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كردستان على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام اليوم الأحد.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع اجراؤها في العام 2022.

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انطلاق الاقتراع العام لانتخابات برلمان كردستان
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