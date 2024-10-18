الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حملات الإغاثة وأفضل السبل لوصول المساعدات الى الشعب اللبناني
وكالة انباء براثا
102
2024-10-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حملات الإغاثة وأفضل السبل لوصول المساعدات الى الشعب اللبناني
بنسبة 97% .. مفوضية الانتخابات تعلن نجاح التصويت الخاص بانتخابات اقليم كردستان
العامري يعزي المجاهدين في العراق وفلسطين ولبنان واليمن باستشهاد السنوار
الاطار التنسيقي : دماء الشهداء ستشعل الرفض في كل حر حتى تحقيق النصر
المندلاوي : المقاومة مشروع لاينتهي باستشهاد القادة بل يزداد تجذرا ورسوخًا في اعماق الأمة
جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع تاجر مخدرات ويرديه قتيلا في الديوانية ويقبض على اخر بذي قار
المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا بالأراضي المحتلة
إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان
وزير الخارجية يؤكد من التشيك: ضرورة تجنب توسع دائرة الحرب
المفوضية العليا للانتخابات تعلن إحصائيات المنتصف للاقتراع الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
المندلاوي .. اعربنا عن رفضنا وامتعاضنا الشديد تجاه الكيـان الارهـابي الصهـيوني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف
330
القبض على 6 أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مستشفى الشيخ زايد ببغداد
289
وزير الخارجية يبحث مع رئيس بعثة يونامي الجديد اجراءات انهاء عمل البعثة
281
محافظ كربلاء يبحث مع السفيرة الإسبانية اليات التعاون المشترك
247
سماحة اية الله السيد المدرسي يدعو إلى اليقظة أمام الفتن القائمة
245
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك