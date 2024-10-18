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العامري يعزي المجاهدين في العراق وفلسطين ولبنان واليمن باستشهاد السنوار


عزى الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن والعراق باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية / حماس / يحيى السنوار.

وقال العامري في بيان:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله، نعزي العالم الاسلامي وكل الاحرار والمقاومين برحيل فارس من فرسان الصمود والاباء والموقف، شجاع من شجعان المقاومة، والذي نذر عمره الجهادي في الدفاع عن قضيته، فما وهنَ ولا استكان ولاتراجع، وكان في مقدمة الركب، لم يتأخر حتى آخر يوم في حياته".

وتابع:" هذا الشهيد الذي كان وسيبقى موضع فخر للمقاومين والمدافعين عن قضايا الاسلام، والذي عاش ورحل على طريق القدس، الشهيد القائد يحيى السنوار ابو ابراهيم الذي كان رجلاً بأمة .. لم يخف دركاً ولم يخشَ بطش المحتل الصهيوني"..

واضاف:" انه وقف مدافعاً مثلما عهدناه شجاعاً مقداماً مقبلاً غير مدبر .. وترجل عن صهوة المجد ليعبد طريق الاحرار بدمه الذي سبق وان نزفت فيه دماء زكية طاهرة جعلت من تحرير القدس القضية الاسمى والغاية التي لاحياد عنها ولا فيها".

وتابع:" ان مسيرة هذا الشهيد الفذ لم تكن الا استكمالا لمسيرة الاف الشهداء القادة، فكل دم سقط في تراب فلسطين، كان منبتاً لولادة قائد يستضيء بمن سبقوه، ويستفتح لمن لحقوه، وهكذا هم قادة المقاومة، راية تسلم راية حتى يوم الفتح المبين".

واضاف:" نعزي انفسنا واخوتنا المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وكل من استنار بنور هذا القائد العظيم الذي وقف حتى اخر لحظات عمره الشريف مدافعاً عن قضيته وكأنه يقول خططت بدمائي لكم الدرب، فسيروا على بركة الله".

وانتهى العامري الى القول :" ان لفقدكم ايها المجاهد الشريف اثراً في نفوسنا ونفوس الشرفاء.. ولنا فيكم اسوة حسنة، ماضون على دربكم هذا الدرب الذي عبدته دماؤكم ودماء من سبقوكم"

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