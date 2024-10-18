الاطار التنسيقي : دماء الشهداء ستشعل الرفض في كل حر حتى تحقيق النصر

عزى الاطار التنسيقي الشعب الفلسطيني ، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة / حماس/ القائد يحيى السنوار، مؤكدا :" ان دماء الشهداء ستشعل الرفض في كل حر حتى تحقيق النصر وتحرير كامل التراب".

وذكرت الدائرة الاعلامية للاطار في بيان:" ان القائد يحيى السنوار ، استشهد على طريق الرجال والكرامة، بعد سنوات من الجهاد والسجن والصبر، مختتماً حياته بمواجهة قاتليه بكل شجاعة".

واضاف البيان :"لقد مثل الشهيد السنوار امتداداً حقيقياً للمقاومين الذين نذروا اعمارهم لمواجهة هذا الكيان القميء".

وتابع: "عزاؤنا الى الشعب الفلسطيني الكريم والى عائلة الشهيد وذويه ، ونؤكد لهم ان دماء الشهداء ستشعل الرفض في كل حر حتى تحقيق النصر وتحرير كامل التراب".