جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع تاجر مخدرات ويرديه قتيلا في الديوانية ويقبض على اخر بذي قار

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، قتل أحد أخطر تجار المخدرات والقبض على اخر في عمليتين منفصلتين بالديوانية وذي قار.

وقال الجهاز في بيان ، إنه "ضمن جهود ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في التصدي لآفة المخدرات نفذ ابطالنا عملية نوعية لإلقاء القبض على احد اخطر تجار المخدرات في محافظة الديوانية"، مبينا أن "المتهم امتنع عن تسليم نفسه للقوة المكلفة بإلقاء القبض وبعد مواجهات معه تمكن ابطالنا من قتله في نفس المحافظة".

وأضاف البيان، "وفي عملية أخرى تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".