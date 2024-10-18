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المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا بالأراضي المحتلة


أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، استهداف هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الجمعة 18-10-2024، هدفاً حيوياً في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا بالأراضي المحتلة
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