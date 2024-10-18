إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، (18 تشرين الأول 2024)، بإغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان عند الساعة السادسة مساءً.

وذكر مصدر مطلع، ، ان "نسب المشاركة الأولية فاقت الـ 85‎%‎".

وانطلقت بتمام الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص الإلكتروني في انتخابات برلمان إقليم كردستان في دورته السادية، بإشراف المفوضية العليا للانتخابات لأول مرة بعد عام 2003، تطبيقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وكانت المفوضية قد أعلنت بوقت سابق اليوم، ان "نتائج التصويت الخاص ستعلن بعد إجراء عمليات العد والفرز الإلكتروني، حيث تقوم الأجهزة الإلكترونية بطباعة أشرطة تحتوي على نتائج كل محطة"، لافتة إلى أن هذه الأشرطة "توزع على المراقبين داخل المحطات، ويعلق شريط واحد على جدار المحطة لتمكين المراقبين من متابعة النتائج."