تظاهرة في كربلاء لدعم المرجعية العليا وتضامناً مع قطاع غزة المحاصر ولبنان.

انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، تظاهرة شعبية دعماً للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف وتضامناً مع قطاع غزة المحاصر ولبنان.

وكان المتظاهرون يهتفون بشعارات داعمة للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، "تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني"، و"نعم نعم للمرجعية.. كلا كلا اسرائيل"، وكذلك تضامناً مع قطاع غزة المحاصر ولبنان.

وتحظى المرجعية الدينية العليا في العراق، المتمثّلة بسماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، بدورٍ قيادي بارز ذي تأثير خصوصاً لناحية المواقف التي صدرت عنه خلال الأزمات والقضايا المصيرية التي واجهها العراق خلال مرحلة الاحتلال الأميركي، أو بعد ظهور تنظيم "داعش" الارهابي واحتلاله لمناطق واسعة من العراق، ووقوفه الدائم إلى جانب المقاومتين الفلسطينية واللبنانية مقابل العدوان الصهيوني الغاصب، ودعمه لشعوب المنطقة.