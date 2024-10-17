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الاعلام الامني: مقتل أربعة إرهابيين بقصف جوي لوكر بين محافظتي السليمانية وكركوك


 أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل أربعة إرهابيين بقصف جوي عراقي لوكر بين محافظتي السليمانية وكركوك .

وذكرت الخلية في بيان لها انه من خلال التعاون عالي المستوى، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية أسايش السليمانية، بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبعد أخذ جميع الموافقات الأصولية والتنسيق مع القيادات الأمنية في إقليم كردستان العراق، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وعلى مدار يومين، وبعد تدقيق المعلومات وتحليلها والمراقبة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 بالساعة 1200 ضربة جوية ناجحة استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين عبارة عن كهف بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابي في مناطق الاهتمام المشترك بين محافظتي كركوك والسليمانية

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الاعلام الامني: مقتل أربعة إرهابيين بقصف جوي لوكر بين محافظتي السليمانية وكركوك
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