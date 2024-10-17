قرر وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، اعفاء وكيل مدير عام شركة نفط الشمال بوزارة النفط من منصبه.

وبحسب وثيقة صادرة في الخامس عشر من الشهر الحالي، ، فأنه "إستناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم: ق 42/24/5/2 / 2412 المؤرخ في 15/10/2024 تقرر إعفاء (بركان حسن عبد الله) / خبير من مهام وكيل المدير العام ومعاون المدير العام لشؤون الإنتاج، على ان ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ 15/10/2024".