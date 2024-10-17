جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على ارهابيين اثنين في السليمانية والانبار

القت قوات جهاز مكافحة الارهاب القبض على ارهابيين اثنين في السليمانية والانبار.

وذكر الجهاز في بيان انه في اطار تنسيق جهاز مكافحة الإرهاب مع مديرية اسايش عمليات اقليم كردستان تمكنت قوات الجهاز من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية يعمل بمنصب عسكري في مايسمى ولاية الانبار وشارك في العديد من المعارك مع عصابات داعش الارهابي.

وأضاف انه بعملية اخرى لقوات جهاز مكافحة الإرهاب القت القبض على احد الارهابيين في محافطة الانبار.