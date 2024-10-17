السوداني يستقبل وفد شركة لوك أويل النفطية الروسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفد شركة لوك أويل النفطية الروسية، حيث جرى استعراض سير وجهات التعاون مع الشركة، والأعمال التنفيذية التي تضطلع بها في العراق.

واستمع السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء إلى إيجاز عن عمل الشركة في حقل (غرب القرنة/2)، وحقل (أريدو) النفطيين، ومدى التقدم في التنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي مسألة تطوير الصناعات النفطية، والقدرات الإنتاجية العراقية، أهمية عالية، وأولوية في تنفيذ مشاريع التنمية، من أجل تعظيم الإيرادات، خاصة في مجال التحوّل إلى إنتاج المشتقات النفطية والبتروكيمياوية المختلفة، بالاستناد إلى بنية تحتية واسعة وقوية للقطاع النفطي، خصوصاً في مجال الاستخراج