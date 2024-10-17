بعد أن أطاح به أمن الحشد.. الحكم بالسجن المؤبد على عنصر في “داعش” الإرهابي

اصدر القضاء العراقي، حكما السجن المؤبد بحق عنصر ينتمي الى فلول “داعش” الإرهابي (ولاية الانبار) بعد ان نجح ابطال المديرية العامة للأمنِ والانضباط في هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة به في وقت سابق.

وذكر الحشد الشعبي في بيان ان قوة من المديرية القت القبض على المدان في محافظة البصرة وتم التحقيق معه، حيث تبين بأنه اداري في تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما شغل دورًا اعلاميًا في توثيق العمليات الارهابية التي يقوم بها “داعش” الإرهابي في (ولاية الانبار) الى حين اعتقاله وإحالته الى القضاء العراقي والذي حكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون العقوبات.