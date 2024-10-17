اعتقال ستة مطلوبين بتهمة قتل مقاول جنوب الحلة

تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم مكافحة إجرام بابل، شعبة ناحية الحمزة الغربي، بدعم من الوحدة التكتيكية الخاصة، من القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات بتهمة القتل العمد.

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني "كما تم اعتقال ثلاثة آخرين للاشتباه بضلوعهم في الجريمة نفسها، وقد عُثر بحوزة المتهمين على قطعة سلاح يعتقد انها استعملت بقتل رجل يعمل مقاولا قبل اكثر من شهر.

واضاف ان الشرطة نقلت المتهمين الى الجهات المختصة للتحقيق معهم "