القاضي زيدان يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، فيما تضمن اللقاء بحث القضايا التي تتعلق بعمل اللجنة والمعروضة امام القضاء.

وقال مجلس القضاء في بيان إن "رئيسه استقبل ،اليوم الخميس 2024، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن".

وأضاف أن "اللقاء بحث عددا من القضايا التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية والمعروضة امام القضاء، وبما يخدم مسيرة الرياضة العراقية".