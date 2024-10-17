القبض على عصابة لابتزاز المواطنين في صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة سامراء، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، القبض على عصابة تقوم بابتزاز المواطنين في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان " إن "مفارز مكتب مكافحة اجرام سامراء وبتنسيق فني وميداني عالي المستوى مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين ومديرية شرطة سامراء، تمكنت بعد متابعة دقيقة من القاء القبض بالجرم المشهود على اشخاص يقومون بابتزاز ومساومة المواطنين بحجة وجود دعاوى واوامر قبض بحقهم مقابل مبالغ مالية".

وأضافت أنها "دونت اقوالهم بالاعتراف وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".