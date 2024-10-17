القبض على "داعشي" في الأنبار

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على أحد عناصر عصابات ما يسمى "داعش" الارهابية في محافظة الأنبار.

مديرية الاستخبارات العسكرية ذكرت في بيان انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (٤ / ارهاب) في قضاء راوه التابع لمحافظة الأنبار، والذي كان يعمل في صفوف تنظيم "داعش" الارهابي بصفة (مقاتل).

وأضاف البيان انه الإرهابي شارك في العديد من الهجمات الارهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً، مشيرا الى انه تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.