مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في لبنان يقدم مساعدات مادية

استكمل مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف السيد علي السيستاني (دام ظله) في لبنان في الأيام الماضية، عملية تقديم المساعدات المادية في منطقة البقاع الأوسط.

المكتب ذكر في بيان ، ان المساعدات شملت المراكز التالية: بلدية بوارج، قاعة آل جابر، متوسطة البوارج الرسمية، مزرعة وليد جابر، مبنى الخنسا، مركز إيواء المريجات، مركز المستودع في المريجات، مدرسة مكسة الرسمية المختلطة.

وفي بلدة بر الياس، شمل توزيع المساعدات المراكز التالية: ثانوية بر الياس الرسمية، متوسطة بر الياس الرسمية، ثانوية الأمين، ابتدائية الأمين المختلطة، جمعية قولنا والعمل، ابتدائية بر الياس الرسمية، مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفنية، ابتدائية الحريري الرسمية