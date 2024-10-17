القبض على شبكة إرهـابية تجند عناصرها عن طريق مواقع التواصل في بغداد

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، القبض على شبكة إرهابية تابعة لـ"داعش" الإرهابي تقوم بتجنيد عناصرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الشبكة المكونة من (26) شخصاً من محافظات بغداد، صلاح الدين، نينوى، الانبار تم تجنيدهم جميعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتواصلون فيما بينهم عبر تلك المواقع".

وأضاف أن "الشبكة كانت تعمل بطريقة الذئاب المنفردة حيث كانت تخطط لتنفيذ اعمال مسلحة في محافظات متفرقة من بينها استهداف زائري الامام الحسين (ع) في منطقتي الدورة والحسينية في بغداد".

وأشار إلى أنه "تم القبض عليهم بعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبتنفيذ من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية".

وتابع أنه "تم احباط جميع العمليات الإرهابية التي كانوا ينوون تنفيذها في البلاد من خلال المتابعة المستمرة التي استغرقت عدة أشهر".