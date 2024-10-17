وزير التربية يوافق على افتتاح مدارس لبنانية وقبول تلاميذ وطلبة وافدين

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، الموافقة على مقترح افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في المحافظات التي يتواجد فيها التلاميذ والطلبة الوافدين إليها.

وذكر بيان للوزارة، ان الجبوري أكد خلال استقباله السفير اللبناني علي الحبحاب، اليوم "استعداد الوزارة لإستقبال الطلبة الوافدين من دولة لبنان الشقيقة مهما بلغت أعدادهم وتنوعت مراحلهم الدراسية حتى انتهاء الازمة الحالية ويعم الأمن والأمان فيها".

فيما وافق وزير التربية وفقاً للبيان "على مقترح افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في المحافظات التي يتواجد فيها الطلبة والتلاميذ الوافدين تسهيلا لدراستهم واستكمالا لمنهاجهم الدراسي، خاصة بعد وصول اعداد العوائل الوافدة الى 11 ألف عائلة وقبول اكثر من 100 تلميذ وطالب في ظل رعاية واهتمام انساني وحكومي واسع الأفق".