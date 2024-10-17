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نجاة محامي من محاولة اغتيال في بغداد والنقابة تروي تفاصيل الحادثة


أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، عن نجاة محامي من محاولة اغتيال اليوم شمالي العاصمة بغداد.

وقالت النقابة في بيان، ان "(حسام الدين عبد اللطيف جاسم) المحامي في غرفة الكرادة نجا من محاولة اغتيال غادرة تعرض لها قرب مبنى محكمة الشعب، اليوم الخميس، بعد إطلاق النار عليه من قبل أشقاء خصمه في إحدى القضايا".

وأدانت نقابة المحامين العراقيين "بشدة هذا الاعتداء الآثم،" مؤكدة "متابعتها الدقيقة للحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضمان إلقاء القبض على جميع الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأشارت الى، إن "النقابة تشدد على أن سلامة المحامين خلال أداء واجباتهم المهنية والقانونية تمثل أولوية قصوى، ما زلنا نطالب بضماناتها القانونية والأمنيّة".

وأعربت عن وقوفها إلى جانب الزميل المحامي في هذه الظروف".

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