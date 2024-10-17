الإعلام الأمني: خطة لتأمين انتخابات الإقليم في 7 محافظات.. تشمل نقل عصا الذاكرة

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، ان العمليات المشتركة أعدت خطة لتأمين انتخابات إقليم كردستان في 7 محافظات.

وقال الخفاجي في كلمة ان "جميع المراكز في المحافظات أُمنت بقدرات وإمكانيات عالية جداً". وأضاف "أعددنا خطة لنقل عصا الذاكرة وإيصالها إلى المركز الرئيسي".

وأشار الخفاجي الى، ان "العمليات المشتركة أقامت مقر مسيطر بالقيادة غايته مراقبة وملاحظة عملية الاقتراع يوم غد الجمعة".

يشار الى ان الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان اقليم كردستان، سينطلق غداً الجمعة وتفتتح مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحاً وتغلق في السادسة مساءً.

بينما سيكون الأحد المقبل للاقتراع العام.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود أي تمديد في عملية اقتراع انتخابات إقليم كردستان، مشيرة إلى أن التصويت سيكون بالبطاقة البايومترية فقط.