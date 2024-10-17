أحكام بالإعدام والمؤبد بحق عشرة إرهابيين أعتقلوا في محافظة نينوى

أصدرت المحاكم المختصة في محافظة نينوى، أحكام قضائية شديدة بحق عشرة ارهـابيين، اليوم الخميس، كان قد أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في المحافظة، حيث ذكرت الوكالة، إن "السلطات القضائية أصدرت أحكاماً شديدة (اعـدام ومـؤبد) بحق (10) ارهـابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالتنا في محافظة نينوى".

وبيّنت أن "ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا على انتماءهم لعصـابات داعـش الارهـابي وقيامهم بالعديد من الأعمال الارهـابية في المحافظة عام 2014 وتنفيذهم عمليات قتـل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء".