اللجنة المركزية لانتخابات كردستان: لا تهاون مع أي حزب يقوم بخرق الصمت الانتخابي

أكد المتحدث باسم اللجنة المركزية لانتخابات برلمان كردستان أيسر ياسين، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عدم التهاون مع أي جهة تقوم بخرق الصمت الانتخابي.

وقال ياسين في حديث صحفي، إن "غرامات مالية وعقوبات جزائية ستفرض حسب نوع المخالفة التي تقوم بها الأحزاب، ولجان الرصد مستمرة بتسجيل المخالفات".

وأضاف أنه "منذ يوم أمس وحتى الآن سجلنا 13 مخالفة، وهنالك مخالفات أخرى يتم رصدها، ولن نتهاون مع أي جهة تخرق الصمت ولا تلتزم بالقانون، والعملية مستمرة حتى يوم الاقتراع، ونتلقى الشكاوى حول خرق القانون".

وكانت الحملة الانتخابية في إقليم كردستان انتهت رسميا، مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي بعد 21 يوماً من الدعاية استعداداً للاقتراع الخاص المقرر إجراؤه يوم الجمعة 18 تشرين الأول 2024، والتصويت في الاقتراع العام الذي ينطلق في الساعة الـ7 صباحاً وحتى السادسة مساءً من يوم الأحد القادم 20 تشرين الأول الجاري.