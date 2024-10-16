قوة مشتركة من الحشد والجيش تنفذ عملية أمنية جنوب الموصل

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع قوة من الجيش ، جنوب الموصل .

وذكرت الهيئة في بيان، أن "قوة مشتركة من استخبارات اللواء 58 وفوج مغاوير اللواء ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ، مع قوة من الجيش، نفذت عملية أمنية جنوب مدينة الموصل".

وأضافت، أن "العملية شملت تفتيش قرية شيالة الإمام وجميع القرى المحاذية لها في جنوب مدينة الموصل؛ بهدف تأمينها والتأكد من خلوها من عناصر فلول "داعش" الارهابي".