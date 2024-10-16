المندلاوي .. اعربنا عن رفضنا وامتعاضنا الشديد تجاه الكيـان الارهـابي الصهـيوني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف

قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعربنا عن رفضنا وامتعاضنا الشديد اتجاه الكيـان الارهـابي الصهـيوني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف.

واضاف في تغريدة على منصة اكس : سجلنا انسحابنا من قاعة الاجتماعات حيث انه من غير المعقول و المقبول فسح المجال لقتلة الاطفال والنساء والشيوخ للحديث عن المواثيق والقرارات الدولية والقوانين الانسانية، فهذه الشرذمة المتلطـخة بـدماء المدنيين يجب ان تُعزل وتحـتقر وتعــاقب في المحافل الدولية على جرائـمها الوحــشية، ومن المُعيب ان يتطـلخ منبر أكبر تجمع لممثلي الشعوب بسموم وأكـاذيب لكيان محـتل.

واضاف ان موقف العراق سيبقى على الدوام منحازًا ومناصرًا لقضايا أمته، وعلى رأسها الحق الفلسـطيني بإستعادة كامل الارض، ورافضــًا لكل الممارسات الاجـرامية لآلة الموت الصهـيونية في فلسـطين ولبـنان وسائر دول المنطقة، من قتـل الأبرياء، ونسـف المستشفيات، وهـدم المدارس، وتدمـير المباني السكنية والبنى التحتية، وقصـف مراكز ومخيمات الإيواء، وتجـويع وتهجير المدنيين، فضلاً عن استـهداف مراجـع المسـلمين واغتـيال رموزهم، ولن نكون يومًا إلا في خندق العـداء والكـراهية لهذه الفئة البـاغية والخبـيثة المحـتلة لأرض فلســطين.