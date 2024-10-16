ضبط 7 كيلو غرام "كريستال" والقبض على ثلاثة من المتاجرين به في نينوى

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، القبض على ثلاثة من المتاجرين بالمخدرات وضبط 7 كغم من مادة الكريستال في نينوى.

وقالت المديرية في بيان إنه" تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي احمد الزركاني وبرئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات نينوى وبعملية نوعية استخبارية دقيقة استغرقت مدة (30) يومًا متتالية وبكمين محكم تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالجرم المشهود".

وأضاف، إن" المتهمين تم ضبطهم متلبسين بحيازة (7) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، بعد اقل من 24 ساعة على تنفيذ المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية نوعية اسفرت عن ضبط (20) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في ميسان والبصرة وإلقاء القبض على المتاجرين بها.