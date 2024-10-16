سماحة اية الله السيد المدرسي يدعو إلى اليقظة أمام الفتن القائمة

دعا سماحة آية اللّٰه السيد محمد تقي المدرسي إلى اليقظة أمام الفتن القائمة.

وقال ان مواجهة الأمة الإسلامية لفتنٍ كبيرة ومكائد متعددة من قبل اعدائها، مما يحدو بابناء الأمة بمواجهتها باليقظة والنباهة، لأن في الغفلة عن هذه المواجهة غلبة الاعداء واستيلاءهم على مقدرات الأمة وخيراتها.

جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها لطلبة العلم في حوزة كربلاء المقدسة، حيث أشار إلى خطورة الحرب الناعمة والإعلامية في الحرب القائمة، حيث أصبحت أخطر من المواجهة العسكرية في الميدان، مما يحتّم على آحاد أبناء الأمة، أن يكونوا منبراً وقلماً حرّاً لكشف ونشر الحقائق، وتعرية زيف قنوات وصفحات الأعداء الإعلامية مؤكدا على ضرورة الحذر من كلمات المرجفين الذين يقفون في صف العدو ويسعون جهدهم توهين عزيمة المؤمنين على الجهاد.