الانبار وصلاح الدين.. ضبط 71كغم من "الكبتاجون" و "الترامادول"

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 71كغم من "الكبتاجون" و "الترامادول" في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية أن " الساعات الـ(24) الماضية كانت شديدة القساوة على متاجري المخدرات الدوليين والمحليين إذ تم تفكيك خطوط شبكاتهم الرئيسية بهدف تجفيف منابعهم".

وأضاف البيان، ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات واستناداً إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الاستخبارية المباشرة وعلى ارض الميدان وبإشراف مديرها العام اللواء الحقوقي احمد الزركاني واصلت تكبيد المتاجرين بالمخدرات خسائر فادحة وضبطت (71) كيلو غرام من مادتي الكبتاجون والترامادول المخدرة في الأنبار وصلاح الدين وتلقي القبض على المتاجرين بها".