مجلس القضاء الأعلى يوقع مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان

وقع مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان، لدعم عمل القضاة وموظفي المجلس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، أن "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وقع، امس الثلاثاء، مذكرة التفاهم ممثلا عن مجلس القضاء، وذلك في نطاق التعاون بين الطرفين والتي تشمل مواضيع عدة من أهمها تطوير وتعزيز قدرات المحاكم من ضمنها محاكم الجنايات والتحقيق".

من جانبه بين رئيس هيئة الاشراف القضائي، بحسب البيان، أن "مذكرة التفاهم ستشمل تقديم الدعم اللوجستي لكثير من المسائل المتعلقة بتبادل الخبرات وتحليل الدراسات في مسائل التحقيق وتقديم الأدلة في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتي راح ضحيتها أبناء الشعب من قبل العصابات الإرهابية وعلى رأسها كيان داعش الإرهابي، فضلا عن دعم وتطوير محاكم الجنايات والتحقيق باستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس".

وتابع أن "المذكرة ستفتح افاق جديدة ومثمرة لبناء علاقة تكاملية بين القضاء ومعهد القانون الدولي وحقوق الانسان".