الحشد الشعبي يحبط عملية لتهريب 10 كيلو غرام من المخدرات غربي الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، إحباط عملية لتهريب المخدرات غرب الأنبار.

وقال الهيئة في بيان إن "قوة من الفوج الأول في اللواء 13 ضمن قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، تمكنت اليوم الأربعاء، من إحباط عملية لتهريب المخدرات ضمن قاطع المسؤولية غربي الأنبار".

وبحسب البيان أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، أن “العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، إذ نجحت القوة في ضبط 10 كغم من المواد المخدرة وتحويل هذه المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأضاف مصلح، أن “قوات الحشد الشعبي مستمرة بتسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.