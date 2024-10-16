القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عن القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية نفذت المفارز المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن القاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضافت أنه "ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحة عن انتمائهم لعصابات داعـش الإرهابي وأنهما عملا فيما يسمى بـ ( ديوان الجند ، فرقة القادسية) كما اعترفا بتنفيذ عدة هجمات ارهابية على القوات الأمنية في المحافظة".

وبينت الوكالة أنها "دونت أقوالهم بالاعتراف وصُدّقت قضائياً، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات القانونية".