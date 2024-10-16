الأخبار

القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين


كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عن القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية نفذت المفارز المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن القاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضافت أنه "ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحة عن انتمائهم لعصابات داعـش الإرهابي وأنهما عملا فيما يسمى بـ ( ديوان الجند ، فرقة القادسية) كما اعترفا بتنفيذ عدة هجمات ارهابية على القوات الأمنية في المحافظة".

وبينت الوكالة أنها "دونت أقوالهم بالاعتراف وصُدّقت قضائياً، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات القانونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المندلاوي .. اعربنا عن رفضنا وامتعاضنا الشديد تجاه الكيـان الارهـابي الصهـيوني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف
محافظ كربلاء يبحث مع السفيرة الإسبانية اليات التعاون المشترك
ضبط 7 كيلو غرام "كريستال" والقبض على ثلاثة من المتاجرين به في نينوى
بعد انتهاء الحملة الانتخابية..حالة من الهدوء في شوارع إقليم كردستان
زيدان يبحث مع رئيس بعثة سلطنة عُمان التعاون القضائي بين البلدين
سماحة اية الله السيد المدرسي يدعو إلى اليقظة أمام الفتن القائمة
الانبار وصلاح الدين.. ضبط 71كغم من "الكبتاجون" و "الترامادول"
إقليم كردستان يقرر تعطيل الدوام بجميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ثلاثة ايام بسبب الانتخابات
مجلس القضاء الأعلى يوقع مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان
حيدر حنون يجتمع بالملاك المتقدم لهيئة النزاهة ويحث على ضرورة الإسراع في حسم قضايا الفساد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك