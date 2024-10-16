جنايات الكرخ:حكم الاعدام بحق إرهابي قتل مواطناً في بغداد

حكمت محكمة جنايات الكرخ، بالإعدام بحق مجرم إرهابي قام بقتل احد المواطنين في منطقة البياع عام 2010، إذ ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين اخرين أقدم على قتل أحد المواطنين في منطقة البياع عام 2010 بواسطة تفجير عبوة لاصقة داخل سيارته تحقيقا لغايات إرهابية".

وبيّن أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".