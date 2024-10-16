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مصادرة أدوية منتهية الصلاحية إغلاق وأربع مختبرات تحليلية في العاصمة


قامت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، باغلاق أربعة مختبرات تحليلية ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية في قاطع الكرخ من بغداد، إذ ذكرت القيادة في بيان لها، إنه "ضمن الخطط الأمنية الساندة وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تمكنت قطعات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الآلية شرطة اتحادية) ولواء المغاوير، بالاشتراك مع مفارز (مديرية الجريمة المنظمة، مديرية الامن الاقتصادي، الرقابة الصحية_قسم الصحة العامة/الكرخ) من غلق أربعة مختبرات للتحليلات المرضية غير مجازة ويمارسون عملهم بدون موافقات أصولية".

وبيّنت القيادة، أن "القوة صادرت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية ضُبطت داخل أحد الدور السكنية، بالإضافة الى ضبط معمل لإنتاج المخللات مخالف للشروط الصحية، وذلك في مناطق (الرشيد، ابو غريب، حي الجهاد، العلاف، كوريش) بجانب الكرخ من العاصمة".

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