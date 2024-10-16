وزير الخارجية يبحث مع رئيس بعثة يونامي الجديد اجراءات انهاء عمل البعثة

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع رئيس بعثة يونامي الجديد في العراق الممثل الخاص للامم المتحدة، محمد الحسان، التعاون في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بانهاء عمل بعثة يونامي تدريجياً.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان :" ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل رئيس بعثة يونامي الجديد في العراق واعرب عن استعداد العراق لتقديم كل اشكال الدعم لتسهيل مهام عمله".

واضافت:"جرى ، خلال اللقاء ،بحث طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، والتعبير عن الشكر للجهود التي بذلتها بعثة يونامي في دعم العراق على مدى السنوات السابقة، كما اكد الوزير اهمية الحفاظ على العلاقة التاريخية بين العراق والأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في البلاد".

كما ناقش الجانب ، بحسب البيان ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات العراقية في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بانهاء عمل بعثة يونامي تدريجياً ، مع تأكيد استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

واكد الحسان عزمه على بذل كل الجهود لتسهيل عملية الانتقال الآمن والتدريجي لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق./