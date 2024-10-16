القبض على 6 أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مستشفى الشيخ زايد ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، القبض على 6 أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي بمستشفى الشيخ زايد في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الكرادة وحماية منشآت قاطع الكرادة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الكوادر الطبية ضمن مستشفى الشيخ زايد أثناء تأديتهم واجبهم بالضرب والشتم والتهديد مما أدى إلى إصابتهم".

وأضافت، أنه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".