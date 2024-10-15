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القبض على 7 اشخاص في نينوى رددوا هتافات تمجد حزب البعث المحظور


 

 

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، اعتقال 7 متهمين على خلفية ترديدهم هتافات تمجد حزب البعث المحظور.

وقال الجهاز في بيان إنه" بعد استحصال الموافقات القضائية نفذت مفارز الجهاز في محافظة نينوى عمليات اعتقال شملت 7 متهمين على خلفية استغلالهم احتفالات وتجمع المواطنين بفوز المنتخب الوطني في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي وذلك من خلال ترديدهم هتافات تمجد حزب البعث المحظور".

وأضاف، إن" عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة ميدانية ورصد دقيق للتجمعات الجماهيرية لمنع أي حالة تهدد السلم المجتمعي، وقد تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم استنادا لقانون حظر حزب البعث المحظور رقم (32) لسنة (2026) والمتضمن ملاحقة المروجين للنظام البائد والتمجيد له.

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