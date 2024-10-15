القبض على اشهر طباخي المخدرات بحوزتهم 20 كغم من الكرستال في محافظتين

تمكنت الاجهزة الامنية المختصة، الثلاثاء، من القبض على اشهر طباخي المخدرات بحوزتهم 20 كغم من مادة الكرستال في ميسان والبصرة.

وذكر بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات، ان "قسم تحقيقات المديرية العامة لشؤون المخدرات الخاصة القى القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهما أجانب الجنسية بضمنهما آشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود بحوزتهم (20) كيلو من مادة الكريستال في محافظتي ميسان والبصرة".

واضاف انه "وفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة واستناداً إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي احمد الزركاني وبرئاسة مدير قسم التحقيقات الخاصة مديريتنا وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم امتد بين محافظتي ميسان والبصرة تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة بينهما اثنين أجانب الجنسية احدهما من اشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (20) كيلو من مادة الكريستال المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول".