النزاهة النيابية تستضيف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية لمناقشة العقود

استضافت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية بهدف مناقشة بعض العقود التي ابرمتها الشركة.

وذكر بيان للجنة ان "لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور اعضائها، استضافت مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود وعدد من مدراء الاقسام في الشركة لمناقشة بعض العقود المبرمة مع الجهات المختلفة".

واضاف ان "الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة تم خلالها متابعة آلية ابرام العقود من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية والجدوى الاقتصادية والفنية لها مع بحث الموافقات الممنوحة لمحطات الوقود الى جانب طبيعة ابرام عقود تكرير النفط".

واكد النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة، خلال الاستضافة على حرص لجنته للاطلاع على كافة الملفات التي تدور حولها مخالفات قانونية او شبهات فساد وفي مختلف دوائر الدولة والتاكد من شفافية الاجراءات المعتمدة، مبينا ان القطاع النفطي يحظى باهمية كبرى في عملية التنمية الاقتصادية مما يفرض على الجميع الالتزام بمعايير الشفافية.

واشار النائب الجنابي الى ان "لجنة النزاهة حريصة كل الحرص على ايقاف هدر المال العام وضمان سلامة اجراءات التعاقد التي تنفذها مؤسسات الدولة".

وشدد رئيس واعضاء لجنة النزاهة على حرصهم البالغ للحد من ظواهر الفساد المالي والاداري في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة وبالشكل الذي يسهم بالحفاظ على المال العام، اذ تم الاتفاق على ابقاء الاستضافة مفتوحة على ان يتم تزويد اللجنة بإجابات رسمية تخص كافة الاستفسارات المطروحة.