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الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط في ذي قار


أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط.

و ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، ، أن "المدان قام بانتحال صفة عميد في مكتب رئيس الوزراء بقصد الحصول على منافع مادية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 3 منه".

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