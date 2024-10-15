المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا في الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، (15 تشرين الأول 2024)، استهداف هدف حيوي في شمال اسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا صباح اليوم الثلاثاء 15-10-2024، هدفاً حيوياً في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".