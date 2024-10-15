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القوة الجوية تدمر وكراً في كركوك وتقتل أربعة دواعش


صرّحت قيادة العمليات المشتركة، عن قتل أربعة  دواعش وتدمير وكهرهم بقصف جوي للطيران العراقي في كركوك، حيث ذكرت القيادة في بيانها، انه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات، وبعد مراقبة ومتابعة فنية استمرت ثلاثة أيام، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من تزويد عمليات قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم عبارة عن وكر للإرهابيين في منطقة ليلان ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، إذ نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 بالساعة الحادية والنصف من ليلة أمس ضربتين جويتين ناجحتين لاستهداف هذا المكان".

وأضافت "بالساعة 500 من صباح اليوم الثلاثاء خرجت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على (4) جثث لعصابات داعش أحدهم قيادي مهم"، موضحة انه "سيتم التأكد من جميع معلوماته بعد إجراء التحقيقات".

وأوضحت ان "العملية أسفرت العملية عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية، وما زالت عملية التفتيش مستمرة"

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القوة الجوية تدمر وكراً في كركوك وتقتل أربعة دواعش
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