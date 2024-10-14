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المندلاوي يدعو إلى تشكيل وفد برلماني دولي لزيارة لبنان وفلـسطين


دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، (14 تشرين الأول 2024)، إلى تشكيل وفد برلماني دولي لزيارة لبنان وفلـسطين لتقصي الحقائق حول الاعتـداءات الارهابيـة الصهيـونية بحق المدنيين.

وحذر المندلاوي في كلمة العراق في أعمال الدورة (149) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف "من تحول الصـراع في الشرق الأوسط إلى حـرب شاملة تؤثر على الأمن والسلم العالمي".

وعد "وضع اسم المـرجع الديـني السيد السيســتاني على لائحة الاهداف الصهـيونية دليلاً على غطرسةِ الكيــان وعدمِ إقامتِه أيَّ اعتبارٍ للقيمِ الإنسانيةِ والسماويةِ والشرعيةِ الدوليةِ".

وبين، ان "ما يجري في المنطقة بالتحدي الكبير للنظام العالمي والتهديد الحقيقي للشرعية الدولية" مشيرا الى، ان "الاعـتداء على قوات حفظ السلام الأممية يعكس حجم الغـطرسة الصهـيونية ويثبت أنه خارج عن الإطار القانوني والإنساني والدولي".

ودعا المندلاوي "الاتحاد إلى تبني توقيع اتفاقية دولية تُجـرّم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كســلاح في الحـروب" مشدداً على "ضرورة احترام القانون الدولي الانساني ويدعو لتعزيز التعاون بين البرلمانات لتبادل الخبرات التشريعية".

وأكد، ان "العراق يبذل جهود دبلوماسية برلمانية وحكومية استثنائية لمنع شبح الحـرب الكبرى عن المنطقة والعالم". وبين، ان "استهـداف الممثليات الدبلوماسية وقيادات ورموز الدول يهدف إلى جر الجميع إلى حرب دمـوية شاملة".

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المندلاوي يدعو إلى تشكيل وفد برلماني دولي لزيارة لبنان وفلـسطين
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