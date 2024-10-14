نقل جثمان الشهيد العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان من لبنان الى العراق.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، (14 تشرين الأول 2024)، بنقل جثمان الشهيد العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان من لبنان الى العراق.

وذكرت، ان "جثمان الشهيد عباس نيلفروشان في طريقه الى العراق لتشييعه في مدينتي كربلاء والنجف قبل نقله الى ايران".

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أعلنت في وقت سابق، أن "إيران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة إسرائيل على اغتيال العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في لبنان".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تضمن تقديم التعازي مجددا باغتيال الشهيد عباس نيلفروشان - خلال قصف إسرائيلي للمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر أيلول الماضي - إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب الايراني "وباقي الشعوب الحرة في العالم وأسرة هذا الشهيد العظيم" حسب بيان الخارجية.

وتابع البيان: "إن التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان وإلى اليوم يظهر بأن المداراة مع الاعتداءات والجرائم التي يقترفها هذا الكيان تجعله أكثر تجرؤا وتزيد من حجم جرائمه".

وشدّد بيان الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا القائد العسكري الايراني الكبير هو خطوة غير قانونية ولا شك بأن ايران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة".