الداخلية ترد على مقطع الفيديو الذي تجاوز خلاله احد المواطنين على ضابط

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، توضيحاً بخصوص مقطع الفيديو الذي تجاوز خلاله احد المواطنين على ضابط في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً لمواطن (يتجاوز على احد ضباط مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في دائرة البطاقة الوطنية في النجف الأشرف) خلال مراجعته لإصدار البطاقة الوطنية".

وأضافت أنه "خلال تدقيق المستمسكات الثبوتية له تبين انه لا يملك شهادة الجنسية العراقية وعند المطالبة بها لإنجاز المعاملة اخد بالتجاوز على ضباط ومنسوبي الدائرة وتعدى ذلك من خلال كيل الاتهامات الى وزارة الداخلية بشكل عام".

وأوضحت الوزارة أن "ذلك دفع الضابط الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديم شكوى أصولية بحق المواطن المتجاوز وفق القانون وتم ايداعه التوقيف من قبل القضاء وفق احكام المادة (229) ق.ع،

كما تم رفع دعوى قضائية أخرى بحقه من قبل وزارة الداخلية من خلال ممثلها القانوني لتجاوزه على الوزارة"، مبينة انها "سباقة في تقديم الخدمات للمواطنين وتبذل جهودا مضاعفة لتحقيق ذلك وإن خدمة المواطن اساس عمل الوزارة وهو شرف كبير".